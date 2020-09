Virus, bambina positiva in un asilo: è il primo caso in Liguria

Liguria. Un bambino è stato trovato positivo al coronavirus: è il primo caso in Liguria dall’inizio dell’anno scolastico. A comunicarlo è stato il presidente Giovanni Toti durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus. Si tratta di una struttura di Genova, ma il nome non è stato reso noto per rispetto della privacy.

“Al Gaslini un bambino ricoverato arriva da un asilo che era già aperto. Sono scattate tutte le misure di profilassi e prevenzione come da protocollo – ha riferito Toti -. Come tutti i bambini non è un caso preoccupante dal punto di vista clinico, adesso ci saranno tutte operazioni tracciamento”.

Da quanto ha spiegato lo stesso Toti, si tratta di una bambina di due anni originaria del Bangladesh. La segnalazione è arrivata all’ufficio prevenzione della Asl 3. Al momento sono state sottoposte al tampone due maestre e due cuoche, come prevedono le procedure. “L’asilo non è chiuso perché le strutture di questo tipo lavorano a bolle di due bimbi”, ha aggiunto il governatore.