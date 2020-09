Violazione delle normative anti-Covid, chiuso per 5 giorni locale a Savona

Savona. Ieri sera i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I della Questura hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei locali pubblici, finalizzato anche alla verifica del rispetto della normativa legata all’emergenza sanitaria Covid-19.

Nel corso del servizio gli agenti hanno rilevato irregolarità in un esercizio pubblico di Savona – tra queste la preparazione di alimenti senza l’uso della prevista mascherina a protezione del viso – che hanno portato a contestazioni di carattere amministrativo ed alla chiusura per 5 giorni del locale, come previsto dalla normativa.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.