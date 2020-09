Vinibuoni d’Italia, la Liguria dice la sua: ecco i vini consigliati dal Touring Club

Con la fine dell’estate, quando l’aria si rinfresca per lasciare spazio all’autunno, arrivano puntuali le prime guide di cibo e vino. Quest’anno, causa Covid, i curatori hanno dovuto reinventare modalità di recensioni e assaggi, ma alla fine gran parte delle guide arriveranno in libreria. La prima, nel settore enologico, è quella del Touring Club, Vinibuoni d’Italia. Inutile dire che, anche in questa guida, i vini liguri hanno detto la loro…

LA GUIDA

Ispirata alla tradizione enologica italiana e volta a valorizzare le radici locali, il territorio e la tipicità, Vinibuoni d’Italia dà un segnale preciso ai consumatori e al mercato italiano ed estero, sul made in Italy del vino.

La guida è unica, nel panorama italiano e internazionale perchè è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni.

Vinibuoni d’Italia si basa su un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza. Infatti collaborano oltre 80 degustatori riuniti in 21 commissioni di lavoro che operano nella loro regione di competenza.

La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e la Golden Star, viene fatta pubblicamente ed è aperta – caso unico in Italia – alla partecipazione dei media.

LIGURIA LE CORONE

Agricoltura di Riomaggiore

Cinque Terre Doc Vigne Alte 2019

Arrigoni

Cinque Terre Sciacchetrà Doc Riserva Traimonti 2015

Bruna

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato U Baccan 2018

Cantine Lunae

Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2016

Cheo

Cinque Terre Doc Perciò 2019

Fontanacota

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato 2019

Ka*Mancinè

Rossese di Dolceacqua Doc Galeae 2019

La Baia del Sole – Federici

Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2019

Poggio dei Gorleri

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Arveglio 2019

Tenuta Maffone

Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Superiore Giuanò 2018

Terre Bianche

Rossese di Dolceacqua Doc 2019

LIGURIA LE GOLDEN STARS

Maria Donata Bianchi

Riviera Ligure di Ponente Doc Vermentino 2019

Ottaviano Lambruschi

Colli di Luni Doc Vermentino Il Maggiore 2019

A causa delle restrizioni dovute alla situazione emergenziale nell’edizione 2021 della guida non saranno presenti i premi di “Oggi le Corone le decido Io”.

