Villanova d’Albenga in lutto per la scomparsa di Enrico Massanello, socio fondatore della Croce Bianca

Villanova d’Albenga è in lutto per la scomparsa di Enrico Massanello, che per anni ha gestito un’attività commerciale nel centro storico cittadino. Aveva 83 anni.

Ecco il ricordo del sindaco: “Enrico era una persona molto attiva e disponibile nel paese, è stato socio fondatore nel 1980 della sezione della croce bianca di Villanova, nella quale ha ricoperto per moltissimi anni la vicedirezione dei servizi. Alla croce bianca e al suo paese ha dedicato gran parte del suo tempo a servizio del prossimo dimostrando sensibilità e senso civico”.

“E’ stato socio attivo della Unione Sportiva Villanovese e membro dell’associazione cacciatori. Porgiamo le più sentite condoglianze alle figlie Marina e Federica, ai nipoti, a tutti i familiari e amici che lo hanno conosciuto e apprezzato”.