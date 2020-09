Verezzi, luogo magico dalla bellezza diffusa

Tra i Borghi più belli d’Italia, Verezzi è il più bello della nostra regione, secondo il risultato del contest organizzato dalla Regione Liguria sui suoi profili social. Un trionfo per il meraviglioso borgo saraceno, che ha superato Moneglia, in finale con Verezzi, e la concorrenza di Vernazza, Finalborgo e Santo Stefano d’Aveto.

“Il teatro delle meraviglie” con i suoi caruggi e le crêuze, la pietra rosa e i muri a secco, le torri e le piccolissime chiese.

Una terrazza che si affaccia sull’infinito, sulle mille sfumature di blu del cielo e del mare e sul verde della vegetazione, che ne fanno un piccolo paradiso anche per gli amanti delle attività outdoor.

Un borgo di cui ti innamori ancora prima di arrivarci, quando sali percorrendo la strada stretta, con quei tornanti a gomito che la rendono un po’ difficile, ma incredibilmente panoramica.

E quando arrivi nel piazzale, prima di entrare nell’antico borgo, la vista ti mozza il fiato, incredulo per tanta generosa bellezza che non chiede nulla in cambio, se non il rispetto per la storia e la natura di cui è fatta.

Verezzi è un borgo saraceno composto da quattro borgate caratterizzate da costruzioni nella tipica pietra rosa locale. Si diramano piccoli passaggi, caruggi e crêuze e percorrendoli ti immergi nei colori e nei profumi intensi del mediterraneo. Luogo magico dalla bellezza diffusa, ha una piazza che è una terrazza naturale che stupisce ogni sguardo, anche il più distratto.

È sempre una prima volta di emozioni che ti abbracciano con il calore delle luci, siano esse di raggi di sole o di piccoli lampioni e finestre illuminate come stelle disseminate sulla costa. Qui, dove tutto ha una bellezza a tre dimensioni, ogni scorcio, ogni antico portone, ogni ruvido sentiero parla di storia e tradizioni che rimandano a epoche passate.

Sospeso tra cielo e mare, ti lasci trasportare dalla leggera brezza che accarezza l’anima e gli occhi, alla scoperta di un luogo intriso di “ligurità” medievale, sebbene di influenza araba, intenso e allo stesso tempo leggero. Anfiteatro naturale di un eterno spettacolo lungo giorno e notte, Verezzi è la sublimazione della bellezza e per questo ti conquista con il suo divino silenzio, che sa di musica e d’incanto.

Un piccolo gioiello, preziosa perla raffinata e lucente: Verezzi, il Borgo più bello della Liguria, meraviglia tra le meraviglie d’Italia. #ilbellocisalverà

