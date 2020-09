Loano. Terza ed ultima giornata di regate sul lago Trasimeno per il campionato della classe L’Equipe, conclusa con una sola prova valida che ha però potuto assegnare i titoli italiani in doppio L’Equipe Under 12 e l’Equipe Evolution.

Sveglia presto, lunedì 31 agosto, per i ragazzi del campionato: la giuria li ha convocati per le 9 per dare una partenza alle 9,30. Un bel vento da Levante di 5-6 nodi sotto un cielo nuvoloso e un aria ancora piuttosto fredda, hanno caratterizzato la prima parte della mattinata. Partenza combattuta per gli equipaggi che si contendevano il titolo e che si sono incrociati per tutta la prima bolina.

Alla fine ad avere la meglio su tutti è stato l’equipaggio di casa di Yuri Cardinelli e Andrea Fico che superavano i propri diretti avversari proprio alla fine dell’ultima bolina, con la regata che veniva accorciata di un bordo per un calo di vento.

Dopo un timido rialzo dell’aria il Comitato di regata ha dato la partenza per un ulteriore prova, poi annullata perché il vento è calato nuovamente, e nulla poi si è potuto più fare: alle 14,30 si è deciso di rientrare, chiudendo il campionato con un totale di quattro prove valide.

A terra si è svolta una partecipata ed emozionante premiazione con premi speciali per tutti alla presenza di Andrea Leonardi, presidente della II Zona Fiv (Toscana) che consegnava la Coppa del Presidente in rappresentanza di Francesco Ettorre. Presente anche Sandro Pasquali sindaco di Passignano sul Trasimeno che con grande emozione premiava i ragazzi più piccoli. Durante la premiazione sia Leonardi che il sindaco Pasquali hanno sottolineato l’importanza del ritorno in acqua degli equipaggi dopo i mesi di fermo causa Covid.

Premio speciali della giuria fair play all’equipaggio Gabriele Marilli e Martina Zandonella del C.V. Ventimigliese per l’esempio di sportività dimostrata durante una protesta.

Quattro le prove disputate agli ordini del comitato presieduto da Marcello Montis. Sabato, prima giornata, non si è gareggiato: solo pioggia e niente vento. Tre le prove svolte domenica con venti medi e una lunedì mattina con vento leggero.

Nella categoria L’Equipe Evolution successo di Yuri Cardinelli e Andrea Fico del CV Trasimeno (2-2-1-1); seconda posizione per Martina Battisti ed Emilio Pelosi (CV Castiglione della Pescaia); terzi classificati Simone Migliavacca e Giacomo Nario (Circolo Nautico Loano).

Nella categoria L’Equipe Under 12 il titolo è stato vinto de Francesca Pittalunga e Lorenzo Rolando del CV Ventimigliese (1-2-1-1); secondi Michael Ren e Alessandro De Bello (CV Castiglione della Pescaia), terzi Francesco Lucchese e Cecilia Sasso (Circolo Nautico Loano).