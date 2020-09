Savona. È finalmente iniziata la stagione della Vbc Savona maschile, che quest’anno affronterà il campionato regionale di Serie D.

Molto ambizioso il progetto di coach Giordano Siccardi, che proverà già dalla prima stagione al vertice. Entusiasta e carico per questa avventura il 29enne palleggiatore Daniele Loi.

Intervistato dall’ufficio stampa della società, Loi ha dichiarato: “Ho deciso di sposare questo progetto grazie al coach Siccardi, lo conosco molto bene e sono felice di poter giocare per lui. Ieri abbiamo finalmente iniziato gli allenamenti, dopo tanti mesi lontani dalla palestra fa un certo effetto poter tornare a giocare. Sarà una ripresa graduale, anche perché servirà amalgamare al meglio tutti i componenti della squadra“.

Una rosa di alto livello per questo ritorno della pallavolo maschile nella città di Savona. “Ho visto una società molto ambiziosa, che punta subito in alto – ha affermato Daniele -. La squadra è composta da un giusto mix di giocatori più esperti e più giovani, sono certo che questo gruppo potrà fare molto bene. Siamo tutti molto motivati, anche i più esperti hanno grande voglia di mettersi ancora in gioco. Non ci resta che aspettare ora, affinché si possa riprendere regolarmente i campionati”.

Nel frattempo, nella serata di lunedì 31 agosto, si è tenuta l’assemblea dei soci della Vbc Savona (nelle foto), nel massimo rispetto dei protocolli legati all’emergenza sanitaria che richiedono il distanziamento sociale. Una quarantina i presenti, che hanno discusso dei programmi societari e di come metterli in atto in vista della nuova stagione sportiva.