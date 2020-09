Vado Ligure, nessun “effetto Giuliano”: Pd ancora primo partito

Il circolo di Vado Ligure del partito Democratico ringrazia i propri elettori che nella tornata elettorale per le regionali hanno visto confermare il Pd come primo partito, con 1.027 voti.

La coalizione di centrosinistra a sostegno di Ferruccio Sansa, formata da partito Democratico-Articolo Uno, MoVimento 5 Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa ed Europa Verde, è risultata la più votata con 1.897 voti, mentre la coalizione di centrodestra di Giovanni Toti ha ottenuto 1.778 voti.

“Il Circolo di vado Ligure si congratula con il neoeletto consigliere regionale Roberto Arboscello e si impegna, come già avvenuto negli scorsi anni, per risolvere i problemi più urgenti che stanno a cuore alla nostra comunità” afferma il circolo Dem, soddisfatto del risultato elettorale, anche perchè la cittadina vadese era stata “travolta” dal caso del sindaco, ormai ex Pd, Monica Giuliano, che aveva dichiarato l’appoggio a Toti e a “Cambiamo”.

E Vado Ligure si conferma una delle poche “roccaforti rosse” rimaste nel savonese, oltre al comune di Quiliano (Sansa al 52% e Toti al 43%).