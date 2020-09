Vado Ligure, incendio in un cantiere edile

Vado Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio intorno alle 18, per un incendio sviluppatosi all’interno di un cantiere edile a Vado Ligure, in via Maestri del Lavoro.

Ad andare a fuoco è stato del materiale legnoso contenuto all’interno di un cassonetto. Fortunatamente, però, le fiamme sono state rapidamente circoscritte.

Sul posto una squadra di pompieri e il rincalzo con l’autobotte, oltre alla polizia locale. Dall’incendio si è alzato un denso fumo visibile anche a distanza.