Vado Ligure. Nell’attesa di conoscere la composizione del girone di Eccellenza e, quindi, i nomi delle avversarie, la prima squadra femminile del Vado ha iniziato gli allenamenti in vista della stagione sportiva 2020/2021.

Le rossoblù, agli ordini di mister Nadia Galliano, sono al lavoro da circa due mesi per preparare il prossimo campionato. Negli ultimi tre giorni della scorsa settimana le vadesi, per cementare ulteriormente il gruppo, hanno svolto un breve ritiro a Prunetto, in provincia di Cuneo.