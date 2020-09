Vaccarezza e Mai fanno il bis, colpaccio di Brunetto e Bozzano, nel Pd la spunta Arboscello

La Lega primo partito in provincia di Savona, il Partito Democratico primo partito sotto la torretta. Cambiamo ad Albenga finisce dietro Forza Italia/Liguria Popolare e Fratelli d’Italia. Loano porta in consiglio regionale due candidati, la Valbormida per la prima volta non ha consiglieri, nessun eletto è di Savona città. E le quote rosa ancora una volta restano una chimera su carta, senza reali riscontri dopo il voto.

Questi in estrema sintesi i risultati più significativi della tornata elettorale appena conclusa, non tanto per il significato legato all’elezione di Toti quanto per i possibili sviluppi futuri nel nostro territorio.

Come prevedibile il primo degli eletti è stato Angelo Vaccarezza, consigliere uscente e capogruppo di Cambiamo, che ha ottenuto 4540 preferenze guadagnandosi così il bis dopo l’elezione del 2015. Vinto il testa a testa con Alessandro Bozzano, che però riesce comunque a entrare in Regione: a lui va infatti il “quinto seggio” sbloccato in aggiunta ai quattro normalmente previsti dal nuovo sistema di attribuzione dei posti che una volta erano riservati al listino. Un seggio che sperava di sbloccare il MoVimento 5 Stelle: in quel caso sarebbe entrato Andrea Melis, primo di lista con 789 preferenze.

Nel Partito Democratico la sfida tra i tre “sindaci” è stata vinta da Roberto Arboscello, che con 3578 è riuscito ad impedire il bis a Mauro Righello, rimasto fuori davvero per un soffio. In questa sfida interna al PD ha giocato un ruolo fondamentale per l’elezione del sindaco di Bergeggi la città di Savona: sotto la Torretta Arboscello ha infatti raccolto 1872 voti personali contro i soli 395 del consigliere regionale uscente. Uno scarto più che decisivo, considerando che il divario finale è inferiore alle 300 preferenze.

Il risultato forse più inatteso è quello registrato in casa Lega, dove il primario del San Paolo ed esordiente in politica, Brunetto Brunello con 3733 voti personali ha sbaragliato la concorrenza dell’assessore uscente Mai e del segretario provinciale Sasso del Verme. Brunetto ha trionfato a Loano, risultato più votato anche di Vaccarezza, e recuperato gli oltre 1000 voti presi da Mai ad Albenga anche grazie agli ottimi risultati di Pietra Ligure, Finale Ligure e Savona. Nonostante il secondo posto Stefano Mai si è comunque garantito un secondo mandato grazie alle 3254 preferenze.

Tra i non eletti da segnalare gli ottimi risultati di Pietro Balestra ed Eraldo Ciangherotti che nonostante fossero avversari nella stessa lista ed entrambi residenti nell’albenganese hanno raccolto quasi 3000 preferenze a fronte di poco più di 6 mila voti di lista. Ottimo risultato anche per Jan Casella capace di raccogliere oltre 2100 preferenze, ovvero più del 33% dei voti della lista Sansa.

Per conoscere nel dettaglio i voti comune per comune è possibile consultare il nostro speciale elettorale, qui sotto il dettaglio delle preferenze ai candidati nelle liste nella circoscrizione di Savona (in grassetto gli eletti).

Lega – Salvini Liguria

BRUNETTO BRUNELLO 3.733

MAI STEFANO 3.254

ZUNATO MARIA 1.484

SASSO DEL VERME ROBERTO 1.480

MAIONE MARIA 874

Cambiamo – con Toti Presidente

VACCAREZZA ANGELO 4.540

BOZZANO ALESSANDRO 3.083

GARRA CATERINA ALICE 1.388

LANFREDI PATRIZIA 1.372

GIUDICE LORENZA 571

Fratelli d’Italia

DISTILO DIEGO 1.152

GAROFANO FRANCESCO 908

SCOSCERIA RENATO 543

DE STEFANI BARBARA 538

SACCONE TINELLI SIMONA 452

Forza Italia – Liguria Popolare

BALESTRA PIETRO 1.556

CIANGHEROTTI ERALDO 1.436

GHIONE FABRIZIO 414

RODINO DORIANA 183

GRIPPO VALERIA 34

UDC Liguria

NEGRO GIACOMO 381

LANFRANCO EUGENIO 106

FORMATO MARIA LUISA 61

MERENDA ROSARIO 52

PINNA MONICA 35

Partito Democratico – Articolo uno

ARBOSCELLO ROBERTO 3.578

RIGHELLO MAURO 3.297

NIERO MASSIMO 2.072

GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA 1.004

PIETROPAOLO ILARIA 668

Movimento 5 Stelle

MELIS ANDREA 789

SANNA RODOLFO DETTO RUDY 237

PARINI ISABELLA 174

TRAVERSO ANDREA 168

GUGLIELMO NICOLETTA 160

Lista Sansa Presidente

CASELLA JAN 2.119

BARDI GLORIA 411

DURANTE GIOVANNI 228

SATRAGNO DANILA 136

GADINA GERMANO 130

Linea Condivisa

BUSCAGLIA GIACOMO 374

LASAGNA RITA 357

ROSSI CLAUDIA 282

VANNONI DILVO 269

BALZANO NELLO 140

Europa Verde

RATTI GIULIANO 133

BRUNETTI MAURO 85

TANGHETTI FABIO 41

SANTORO ANNUNZIATA DETTA FIORELLA 20

BRASCHI ROSSELLA 19

Massardo Presidente

PASQUALI BARBARA 497

MUNI’ VINCENZO 275

FRUMENTO CARLO 179

BADANO SARA 163

GIACHERO MASSIMO 150

Ora Rispetto per tutti gli animali

APRILE ANDREA 69

PEIS SABRINA 18

DARAR MIRKO 17

TRAVERSO GIOVANNA 6

Alice Salvatore – Il Buonsenso

SALVATORE ALICE 97

DE FERRARI MARCO 28

Grande Liguria

BOBONE ORIANA 83

CHIAPPORI GIACOMO 68

RAVERA ELISA 63

FIRPO ROSA 22

BASSI GIAMPAOLO 3

Il popolo della famiglia – no gender nelle scuole

FENOCCHIO MARINO 302

DULBECCO MARIA 6

MELCHIORRE FRANCO 6

RUFFINO MARGHERITA 3

PERSICO ERMINIA