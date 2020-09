Univalbormida, da ottobre via ai laboratori: tra gli altri lingue, pittura, cucito e degustazione vini

Carcare. Riparte l’offerta formativa dell’Univalbormida, al suo 29esimo anno accademico. “In osservanza delle disposizioni anti contagio Covid – Spiega l’assessore alla cultura Giorgia Ugdonne – quest’anno tutti i corsi e laboratori saranno a numero chiuso, in modo da poter garantire il rispetto delle distanze interpersonali e svolgere le attività in sicurezza per tutti”.

Disponibile ad oggi il programma dei laboratori, che inizieranno dal mese di ottobre e che spazieranno dalle lingue straniere alle arti pittoriche e ceramiche, dal cucito alla degustazione dei vini. Nel pieghevole si troverà inoltre un’anteprima dei corsi che inizieranno a gennaio, e per i quali sarà disponibile in seguito il programma dettagliato.

“Ringrazio come sempre i docenti e i coordinatori che prestano volontariamente il loro tempo e la loro professionalità, permettendoci di fornire un’offerta sempre varia ed interessante” conclude l’assessore.

La quota di iscrizione è stata ridotta a 20 euro. Per info e prenotazioni rivolgersi alla biblioteca civica centro studi A.G. Barrili.