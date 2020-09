Unitre Loano riparte: convocate l’assemblea dei soci e le elezioni per il consiglio direttivo

Loano. L’Unitre di Loano riannoda il suo legame con la città. Dopo i mesi estivi e la lunga pausa imposta dall’emergenza sanitaria, l’Università della Terza Età affronta la sfida del nuovo anno accademico con due importanti appuntamenti, dedicati ai suoi iscritti.

Martedì 29 settembre alle 15 presso il piazzale esterno del convento dei Cappuccini di via dei Gazzi si terrà una prima assemblea informativa nella quale verranno spiegate le norme del nuovo Statuto, approvato nello scorso dicembre, e si raccoglieranno le candidature di tutti coloro che avranno intenzione di mettersi in gioco come consiglieri per i prossimi tre anni.

Giovedì 15 ottobre sempre alle 15 e sempre nella stessa sede si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.

Tutti gli iscritti nell’anno accademico 2019/2020 sono invitati a partecipare e ad esprimere il proprio voto: “La città ha bisogno di noi. Non deludiamo le sue aspettative”, dicono da Unitre Loano.