Savona. Un cane e una principessa. Un accostamento “da cartone animato Disney” per trovare una nuova casa ai tanti animali ospiti del canile di Savona. E’ il progetto in cui si sono lanciate le Principesse in Corsia, per una volta diventate “Principesse al Canile”: con gli scatti del fotografo Marco Toschi proporranno ogni settimana ai lettori di IVG degli animali da adottare.

Le Principesse in Corsia rappresentano una realtà ormai ben nota nel savonese: sono le giovani ballerine dell’Asd Arabesque che, con i loro costumi, vanno in ospedale a portare gioia e sorrisi ai piccoli pazienti. “Ma in questo periodo andare in ospedale non è possibile – spiega la direttrice, Simona Peluffo – così abbiamo pensato a un altro modo di aiutare”. E così questa volta Alice, Rapunzel, Belle, Mulan, Anastasia, Trilli, Cappuccetto Rosso, Pocahontas, Anna e Elsa sono scese in campo per un altro obiettivo: rendere più “attraenti”, e quindi più desiderabili, i tanti Fido ospiti del canile di Savona.

“L’idea è dare un’attenzione diversa a quegli animali, unendo il mondo magico e fantastico delle Principesse con i cani – spiega la direttrice di Arabesque, Simona Peluffo – Dare loro una ‘luce’ diversa, in modo tale che le famiglie e soprattutto i bambini possano innamorarsi di loro e vederli non come animali dentro una gabbia ma come creature di un mondo fantastico. I cani da allevamento sono sempre ben fotografati e presentati, mentre quelli del canile vivono in un contorno decisamente meno attraente e spesso molti non pensano di adottarli. Così abbiamo pensato di contattare i volontari e aiutarli a far vedere i loro ospiti sotto un altro aspetto”.

Con la collaborazione della truccatrice Marzia Pistacchio e del fotografo Marco Toschi, in una giornata di “set fotografico” hanno realizzato una serie di scatti. Protagoniste le ragazze ma soprattutto loro: Ben, Berto, Cesare, Dash, Teddy e Zagor. “Tra principesse e scodinzolii lo shooting è stato un meraviglioso momento di magia e dolcezza – commenta Toschi – E l’amore dei volontari ci ha ricordato che ognuno di noi dovrebbe trovare il tempo di dedicarsi agli altri”.

Una iniziativa a cui IVG ha deciso di collaborare volentieri, mettendo a disposizione le proprie pagine: ogni sabato il magazine “Una casa per Fido” proporrà uno di questi animali insieme ai contatti necessari per procedere all’adozione. Con la speranza che la loro piccola fiaba finisca con il “lieto fine” di una nuova famiglia.