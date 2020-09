Tutto pronto per la 9^ edizione di Albissola Comics, il Festival internazionale del Fumetto e dell’Illustrazione

Albissola Marina. Il 17 e 18 ottobre si terrà la nona edizione di Albissola Comics, il Festival internazionale del Fumetto e dell’Illustrazione, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Comics & Art in collaborazione con l’amministrazione comunale di Albissola Marina con il patrocinio della presidenza della Regione Liguria, del Comune di Albissola Marina, Della Fondazione A. De Mari, della Provincia di Savona.

L’evento, ormai tra i più importanti del settore, vedrà la partecipazione di un nutrito numero di artisti e sceneggiatori appartenenti al variopinto mondo della Nona Arte, disseminati nelle varie gallerie d’arte e laboratori di ceramica artistica e in appositi spazi espositivi realizzati nei vicoli dell’accogliente centro storico e nel locale Museo di Arte Contemporanea MuDA.

Passeggiando per i caruggi sarà possibile incontrare le matite e i pennelli che danno vita a personaggi entrati ormai nella memoria collettiva come Tex, Diabolik, Topolino, Zagor e Paperino, solo per citarne alcuni, ma anche coloro che nell’ombra scrivono le loro avventure, il mondo del fumetto non è molto diverso da quello del cinema, anzi ormai buona parte delle produzioni hollywoodiane sono tratte da fumetti.

“In questa edizione, diversa dalle precedenti a causa di uno scomodo ospite non invitato, con gli adeguati accorgimenti sarà comunque possibile incontrare molti disegnatori che potremmo definire leggendari ma anche tante interessanti nuove leve: Stefano Andreucci, Giancarlo Alessandrini, Michele Rubini, Mauro Laurenti, Ediberto Edym Messina, Marco Torricelli, Alessia Martusciello, Francesco Dossena, Giovanni Talami, Nicola Genzianella, Paolo Bisi, Daniele Statella, Sergio GIardo, Gino Vercelli, Helena Masellis, Andrea Cavaletto, Pietro Gandolfi, Alberto Pizzetti, Moreno Chiacchiera, Christian Sartirana, Fabio Izzo, Elena Terzi, Fabrizio De Fabritiis, Valerio Gaglione, Ugo Verdi, Francesco Gaggia, Umberto Sacchelli, Kurt Vincenzi, Rossana Berretta, Silvia Bessero, Francesco Barbieri, Elena Pianta, Andrea Modugno, Alessandro Sidoti, Massimo Pini, Christian Canovi, Jacopo Ricci, Andrea Corbetta, Andrea Cuneo, Roberto Leoni, Luca Rossi, Simona Camera. Naturalmente non mancherà il mercato del fumetto nuovo, usato e da collezione situato come al solito lungo il porticato di Corso Bigliati”.

L’ingresso è gratuito. Essendo il programma continuamente in aggiornamento per conoscere le ultime novità si può visitare il sito internet o la pagina Facebook.