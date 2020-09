Tutti giù per terra

Savona. Amara sorpresa per alcuni residenti ed esercenti della Darsena. Ieri sera, infatti, qualcuno ha buttato per terra tutti gli scooter parcheggiati in piazza Rebagliati.

A segnalare l’episodio il titolare di un locale della Darsena. “Ho chiuso il locale intorno alle 2, e quando sono andar a prendere la moto ho trovato tutti gli scooter a terra – racconta – qui in Darsena ormai sembra di essere nel Bronx”.

La speranza è quella che le telecamere che inquadrano l’area possano fare chiarezza e aiutare a identificare i responsabili.