Trofeo Roccatagliata, domenica traina costiera a Varazze e Celle Ligure

Varazze. Domenica 4 ottobre 2020 a Varazze, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca, si terrà la quattordicesima edizione del Trofeo Roccatagliata, classica manifestazione di traina costiera, organizzata dall’Associazione pesca sportiva dilettantistica Varazze. Il raduno si svolgerà nel tratto di mare davanti ai comuni di Varazze e Celle Ligure, entro le tre miglia di distanza massima da riva, con solo due persone a bordo delle imbarcazioni e due attrezzature pescanti con esche artificiali.

Sarà un momento di aggregazione sociale, che coinvolgerà anche i colleghi dello Sporting club Celle pesca sportiva; questo tipo di manifestazioni, con lo spirito con il quale vengono organizzate e attentamente gestite, contribuiscono a favorire e mantenere nel tempo proprio le relazioni.

Ecco gli orari: dalle 8:00 alle 11:30 il ritrovo in mare davanti alla spiaggia dei Bergamaschi; la quota sarà di 40,00 € per imbarcazione, quale rimborso spese organizzazione. Ci saranno premi per tutti i partecipanti. I concorrenti, poi, dovranno fare attenzione alle misure minime di cattura dei pesci.

Per info e iscrizioni rivolgersi presso la sede dell’Associazione pesca sportiva Varazze, in via dei Tornitori, all’interno del porto turistico varazzino, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:00. Per contatti: apsvarazze@virgilio.it