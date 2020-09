Andora. È stata la salita di Cartari a lanciare i due fuggitivi verso la volata finale, che ha visto il toscano Federico Pozzetto imporsi su Ricardo Pichetta.

Sono stati trecento, dei quattrocento iscritti, i ciclisti che in una fresca domenica mattina hanno scelto di prendere il via alla Granfondo Andora, valevola come seconda tappa del Trofeo Loabikers.

Già la prima salita verso Arnasco opera la prima selezione di giornata, spezzando il gruppo in tre vasti gruppi. Ma le salite successive sfoltiscono sempre più il battistrada sino all’erta di Cartari, dove hanno preso il volo Pozzetto e Pichetta. I due hanno collaborato sino al rettilineo di arrivo, dove la volata ha decretato il vincitore. Terza piazza per Stefano Bonanomi.

Tra le donne supremazia assoluta della cuneese Annalisa Prato, che lascia dietro di sé Ylenia Fazzone e Gioia Chiodi, la quale sale sul terzo gradino del podio femminile.

Tra le società la vittoria va alla torinese Rodman Azimut Squadra Corse, che si impone sulla cuneese Gs Passatore, mentre la medaglia di bronzo va alla torinese Jolly Europrestige.

Domenica 4 ottobre il Trofeo Loabikers si ritroverà a Loano per la terza tappa con la Granfondo On Energy.

CLASSIFICHE

Maschile

1. Federico Pozzetto (Falasca-Mg.K Vis-Luxor); 03:04:38.16

2. Ricardo Pichetta (Vigor Cycling Team); 03:04:38.32

3. Stefano Bonanomi (Asd Team Mp Filtri); 03:04:39.38

4. Marcello Ugazio (Asd Pool Cantu’); 03:06:30.60

5. Andrea Miotto (Asd Team Chiodini); 03:07:28.35

6. Mattia Magnaldi (Ppr Cycling Team); 03:07:28.36

7. Dario Giuseppe Basile (Vigor Redmount – Freedom To Ride); 03:08:17.98

8. Matteo Crosa Lenz (Dynatek-Work Service); 03:08:18.34

9. Umberto Bricchi (Q-510 Cycling Team); 03:12:51.79

10. Leonardo Viglione (Asd Sanetti Sport – Vigili Del Fuoco Cuneo); 03:12:58.55

Femminile

1. Annalisa Prato (Team Colpack Ballan); 03:21:40.98

2. Ylenia Fazzone (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:31:22.09

3. Gioia Chiodi (Vivi-Somec); 03:35:29.60

4. Valentina Castellino (Gs Passatore); 03:35:42.10

5. Mara Manfredi (Vivi-Somec); 03:41:58.01

6. Federica Morano (Gs Passatore); 03:41:58.54

7. Elena Pancari (Team Loda Millennium); 03:47:34.25

8. Nicolien Luijsterburg (Individuale); 03:51:58.46

9. Lucina Bechaz (Asd Rodman Azimut Squadra Corse); 03:53:12.40

10. Sabra Boldrini (Vivi-Somec); 03:53:12.45

SOCIETA’

1. Rodman Azimut Squadra Corse

2. Gs Passatore

3. Jolly Europrestige

Le prove restanti del Trofeo Loabikers:

4 ottobre – Granfondo On Energy

11 ottobre – Granfondo Ceriale

25 ottobre – Granfondo Diano Marina

8 novembre – Pietra Ligure Cycling Marathon