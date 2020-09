Trasporto pubblico nel primo giorno di scuola: nessuna criticità

Liguria. Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma oggi, giorno di riapertura delle scuole, si è svolto in modo regolare in tutta la Regione e non ci sono state segnalazioni di particolari criticità sia questa mattina presto sia nel primissimo pomeriggio.

Lo comunica l’assessorato ai Trasporti di Regione Liguria a seguito del report redatto dalla task force, composta dai rappresentanti della Regione, degli Enti di Governo del Tpl e delle aziende del settore.

La task force è stata istituita nei giorni scorsi con lo scopo di monitorare il trasporto pubblico da oggi 14 settembre, giorno di inizio delle scuole, fino al 18 settembre.

Il monitoraggio della situazione proseguirà fino a venerdì e, nel caso, saranno evidenziate le necessità da attuare e le eventuali azioni correttive.