Altra tragedia sui binari, caos per i collegamenti con Cairo e Savona

Agg. ore 12:45 Arrivato nulla osta per muovere il treno investitore, ma la linea non è ancora riaperta. I bus sostitutivi risultano fermi in quanto, secondo la Polfer, non ci sono le condizioni di sicurezza per far salire e scendere i passeggeri.

Mattinata nera per il traffico ferroviario, dopo la tragedia di Alassio, in cui ha perso la vita un uomo travolto dall’Intercity 655 diretto da Ventimiglia a Milano, un altro episodio a Magliano Alpi che ha interrotto il traffico tra Fossano e Mondovì dalle ore 8:35. Coinvolte anche le linee del savonese e del ponente. A riportarlo è Cuneo24.it.

Secondo le informazioni fornite da Trenitalia, cancellati i treni: RV 10109 Torino Porta Nuova (10:25) – Savona (12:36), R 4686 San Giuseppe di Cairo (10:31) – Fossano (11:38), R 4687 Fossano (12:22) – San Giuseppe di Cairo (13:29)

Risultano invece cancellati solo parzialmente i convogli: RV 10105/10106 Torino Porta Nuova (8:25) – Ventimiglia (12:47): limitato a Fossano (9:11), RV 10128 Savona (9:31) – Torino Porta Nuova (11:35): origine da Fossano (10:44), R 4685 Fossano (10:22) – San Giuseppe di Cairo (11:29): origine da Mondovì (10:40)

Disagio che si aggiunge a quello del tratto tra Andora e Alassio, dove il traffico ferroviario è sospeso dalle 5.40 circa. Trenitalia ha messo a disposizione dei passeggeri un bus sostitutivo, in attesa dei rilievi di rito.