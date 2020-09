Tpl Linea: ecco i nuovi orari invernali dei bus con la novità del QR code

Provincia. Tpl Linea informa che da lunedì 14 settembre entreranno in vigore gli orari invernali (il dettaglio a questo link).

Come ogni anno, nelle prime giornate del calendario scolastico, sino a quando non entreranno in vigore gli orari definitivi delle lezioni, le “corse bis” di ritorno verranno rimodulate sulla base delle singole comunicazioni degli istituti scolastici.

Inoltre, in relazione alle disposizioni anti-Covid, ricordiamo che la capienza dei nostri mezzi sarà dell’80%, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali e nazionali, e le corse saranno organizzate sulla base degli ingressi scaglionati nelle varie scuole di ordine e grado del savonese, dalle 7.45 alle 8.40: questo per garantire un afflusso moderato di alunni e studenti, evitando così assembramenti. Per il servizio scuolabus resta l’obbligo della mascherina per le corse superiori ai 15 minuti (per il normale servizio all’utenza rimane sempre l’obbligo del dispositivo di protezione individuale).

Oltre al nostro personale, sarà presente anche la protezione civile per gestire al meglio il trasporto scolastico.

E poi Tpl Linea srl lancia una grande novità per i nuovi orari invernali, ovvero il QR code che sarà affisso alle diverse fermate dei bus. Entro una settimana saranno disponibili in tutte le fermate del savonese.

Secondo l’impostazione varata dall’azienda di trasporto pubblico locale, il QR code rimanda o agli orari della fermata o all’App My Cicero, in dotazione per la bigliettazione della clientela. Il progetto QR code sarò promosso anche nei comuni, nelle scuole e nelle rivendite di TPL Linea di tutta la provincia.

Tutti gli orari aggiornati sono disponibili presso le biglietterie aziendali e consultabili sul sito www.tpllinea.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13).