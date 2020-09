Toti trascina “Cambiamo” che sfonda in Liguria e nel savonese: “Successo straordinario”

Liguria. Il successo di Giovanni Toti non è tanto come candidato presidente, ma è soprattutto un successo politico, e se vogliamo anche clamoroso, con il suo movimento e la sua lista “Cambiamo”, che sfonda in Liguria e anche nel savonese stando ai primi seggi scrutinati e ai consensi ottenuti dagli elettori in questa consultazione elettorale.

La compagine creata e voluta da Toti potrebbe attestarsi oltre il 20%, con il sogno di diventare anche il primo partito in Liguria, superando Lega e partito Democratico. Ad ora su 431 sezioni scrutinate sul totale di 1.795, “Cambiamo” è, appunto, il primo partito in termini di voti, con il 23,38%, ma naturalmente si dovrà attendere l’esito finale. Insomma, un successo al di là delle aspettative e degli stessi sondaggi.

Vicino al 20% il dato anche nel savonese, dimostrando l’apprezzamento dell’elettorato per la lista e il movimento di Toti.

“Cambiamo” potrebbe riuscire non solo a fagocitare l’elettorato di Forza Italia, ma potrebbe ampliare il suo raggio di consenso a tutto un polo moderato e centrista, oltre che nell’area del M5S che pare subire un crollo nei consensi, senza contare l’attuale prospettiva di uno scarso risultato di Italia Viva e altre forze dell’alleanza a sostegno di Aristide Massardo.

Parlando del dato politico: “Successo straordinario, anche se è oportuno attendere i dati finali” ha detto Toti a caldo, nel corso delle prime dichiarazioni sulla vittoria in queste elezioni regionali.

Anche la capolista Ilaria Cavo parla dell’affermazione di “Cambiamo”: “Un premio alla scelta del presidente Toti e alla sua volontà di fare un movimento civico, meno legato ai meccanismi partitici e in grado di ottenere consensi anche trasversali”.

E il senatore Sandro Biasotti, che aveva fissato l’obiettivo per la lista civica di Giovanni Toti al 15%, afferma: “Se i dati saranno confermati un consenso davvero straordinario: credo che il messaggio dell’elettorato ligure sia anche un messaggio forte e chiaro all’alleanza giallorossa e al Governo rispetto alla sua politica fallimentare”.

Naturalmente il successo di “Cambiamo” potrebbe cambiare gli equilibri politici nella coalizione di centro destra, anche se le valutazioni politiche si faranno nei prossimi giorni.