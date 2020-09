Liguria. In piazza Rocca a Loano, quindi ad Albenga, in viale Martiri della Libertà. Sono queste le due tappe del savonese in cui si chiude, quest’oggi, la campagna elettorale del centrodestra guidato dal governatore e candidato presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, in vista delle elezioni Regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Insieme a Toti, e ad una nutrita cornice di pubblico, erano presenti tutti i candidati delle liste in suo sostengo.

di 21 Galleria fotografica Toti chiude la campagna elettorale nel savonese









“Oggi si chiude la campagna elettorale, – ha dichiarato Toti a Loano, ai microfoni di IVG.it. – Siamo sicuri del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Andando in giro per il territorio incontriamo famiglie, cittadini, imprenditori e sindaci che riconoscono il grande sforzo del cambiamento e la ricetta che presentiamo per i prossimi anni, ovvero quella di continuare a rimboccarci le maniche trasformando anche molte tragedie in opportunità di rilancio e crescita”.

“Dall’altra parte vedo un minestrone piuttosto confuso, che va dal piccolo mondo antico del passato al giustizialismo giacobino alle elite che ritengono di avere, con la loro doppia morale, la soluzione sempre in tasca, quando invece non hanno la soluzione nemmeno per le cose più semplici. Quindi, forti dei nostri risultati e di una coalizione che ha saputo stare insieme, amalgamarsi e dare il meglio di sé, ci presentiamo agli elettori per il voto fiduciosi nel risultato di domenica e lunedì”, ha aggiunto.

Quindi, un messaggio rivolto a coloro che possono avere timore di recarsi alle urne per via dell’emergenza sanitaria legata al Covid: “Il voto sarà assolutamente in sicurezza perché i seggi già di per sé sono luoghi di distanza sociale: la segretezza del voto, l’ingresso ad uno ad uno nelle cabine elettorali, le sanificazioni sono assolutamente garanzia di sicurezza. Il seggio, tra la giornata di domenica e lunedì fino alle 15, sarà il luogo più sicuro dove un cittadino ligure ed italiano potrà trascorrere il suo tempo. Su questo non c’è alcun dubbio. Non dobbiamo avere paura del Covid, ma prudenza nell’affrontarlo. Cosa che facciamo e raccomandiamo sempre, tutti i giorni”, ha spiegato Toti.

Poi, una battuta sul rapporto con gli alleati della Lega: “Con Matteo Salvini, – ha aggiunto ancora Toti, – non ho mai litigato in 5 anni e non ho intenzione di iniziare a farlo ora. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione e di stima reciproca. Le candidature, come le conferme anticipate, sono cose che non stanno nella democrazia. Facciamo esprimere i cittadini, i candidati, gli elettori”.

Infine, Toti non ha risparmiato un attacco al Governo guidato da Pd e Movimento 5 Stelle: “Questa Regione è stufa delle provocazioni di un governo che la ascolta poco o nulla che continua a tenere bloccate opere che potrebbero esser fatte domani, che sembra accanirsi per non assumersi responsabilità con i cittadini e le imprese di questa terra, da ultimo bloccando le gallerie. E cito solo gli esempi più recenti, di cui tutti hanno memoria. Sarà un voto per dire sì al buon governo della Liguria, ma anche per dire basta all’intromissione di partiti politici e governi romani che non conoscono le esigenze del territorio e in modo arrogante pretendono di dettare la linea”, ha concluso.