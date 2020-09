Toirano presenta il restyling del Palazzetto: lavori per 280 mila euro

Toirano. Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport “Roberto Giuliano” a Toirano.

Dopo aver realizzato la nuova copertura dell’edificio, mediante il rifacimento del manto d’impermeabilizzazione, l’amministrazione comunale ha continuato ad investire sul restyling della struttura sportiva di via Aldo Moro.

Sono stati eseguiti lavori per il rifacimento della facciata, mediante l’applicazione del sistema “cappotto”, anche per consentire un risparmio termico ed un abbattimento dei costi di gestione; inoltre, sono stati sostituiti i serramenti esterni, esistenti, con altro tipo, in policarbonato, quindi infrangibile e a taglio termico.

E per consentire una migliore ventilazione dell ambiente le finestre sono state tutte motorizzate.

Infine, si è proceduto con la sostituzione di tutto l’impianto della centrale termica, installando una caldaia a condensazione di ultima generazione e aerogeneratori per la produzione di aria calda.

“Con questi lavori (l’investimento ammonta a circa 280.000 euro) possiamo dire di avere una struttura sportiva efficiente, ammodernata e all’avanguardia, a disposizione della comunità, degli atleti e dei nostri bambini” afferma il sindaco Giuseppe De Fezza.

Nella giornata di venerdì l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a fare il sopralluogo di ultimazione dei lavori con l’impresa esecutrice e nella mattinata odierna il sindaco Giuseppe De Fezza ed i responsabili dell ASD Toirano hanno eseguito un ulteriore sopralluogo di verifica, al fine di poter procedere, nei prossimi giorni, alla consegna della struttura alla società.

Lunedì e martedì sono previste le attività di pulizia e di sanificazione degli ambienti e da mercoledì il Palazzetto sarà a disposizione della comunità.

“Ci preme ringraziare, per l’impegno profuso, il nostro tecnico comunale, geom. Nicola Nocera, e tutti i dipendenti che hanno partecipato alle attività di gestione e coordinamento dei lavori e, per la sinergia e piena collaborazione, l’ASD Toirano, gli insegnanti delle scuole e tutti i cittadini che partecipando alla gara d’idee ed hanno scelto il colore delle facciate del Palazzetto” conclude il sindaco toiranese.