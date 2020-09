Toirano, conclusi lavori di adeguamento della scuola primaria G. Polla: “Importante investimento”

Toirano. Si sono conclusi i lavori di adeguamento di prevenzione incendi nell’edificio scolastico della scuola primaria G. Polla di Toirano, in località Braiassa.

I lavori, dell’importo totale di 89mila euro, sono stati parzialmente finanziati, per l’importo di 50mila euro, da Regione Liguria (contributo regionale DGR 192/18 e DGR 929/8 per l’edilizia scolastica-prevenzione incendi) e la differenza di 39mila euro, con fondi propri di bilancio dell’ente comunale.

“I lavori, – hanno spiegato dal Comune, – hanno previsto la riqualificazione, dal punto di vista della normativa antincendio vigente, dei solai piani esistenti nella parte vecchia della struttura, che risale agli anni 90. Inoltre, si è provveduto alla sostituzione dei corpi illuminanti (secondo la normativa antincendio nazionale vigente) installando luci led di ultima generazione per ridurre i consumi di energia elettrica”.

“Terminati i lavori di montaggio dei controsoffitti ed installazione delle plafoniere, il Comune ha provveduto ad una prima pulizia e sanificazione dei locali attraverso ditta specializzata. Infine si è proceduto con la riorganizzazione gli spazi comuni e delle aule, così come avvenuto negli altri edifici scolastici, dell’infanzia A. Garassini e la scuola secondaria di primo grado E. Montale, in sinergia con la Direzione Didattica secondo le disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, al fine di garantire la riapertura delle scuole alla data prevista del 14 settembre in totale sicurezza”, hanno concluso.