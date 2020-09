Albenga. Domenica 13 settembre si è svolta presso l’Asd Tiro a Volo Albenga una delle gare più sentite dai praticanti della disciplina in Liguria: il Trofeo Città di Albenga.

Una manifestazione sportiva che ha richiamato l’attenzione di molti tiratori provenienti da tutta la regione ma non solo, anche dalle regioni limitrofe.

La gara è stata vinta da Giancarlo Bignoli di Diano Marina, mentre il trofeo, dopo un acerrimo spareggio, è stato vinto dall’ingauno Pierluigi Mombelli.

Tra i Master oro per Angelo Pelissa, tra i Veterani successo di Filippo Ambrogio e nel settore giovanile primo posto per Lorenzo Oddo. Elisa Castellana ha vinto tra le Junior Lady.

Presenti per tutta la durata della manifestazione la campionessa mondiale e azzurra Silvana Stanco che ha scelto l’impianto di Albenga per i suoi allenamenti ufficiali prima delle grandi manifestazioni continentali. Era stata convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rimandate al prossimo anno causa Covid-19.

Presenti anche gli azzurri tesserati per la società ingauna Giorgio Ravera e Calogero Sansone, quest’ultimo appena tornato da una trasferta in Repubblica Ceca di Campionato del Mondo nel settore paralimpico. Presente anche il presidente regionale ligure della Fitav Francesco Ciocca.

Non è mancato all’appuntamento il sindaco della città di Albenga, Riccardo Tomatis, che dato lustro alla premiazione ed ha affermato: “È stata una grande soddisfazione per me poter premiare i vincitori della Coppa Città di Albenga e prendere conoscenza di un impianto all’avanguardia nel suo genere e molto ben tenuto e curato, specchio della passione che l’associazione Tiro al Volo mette nel suo sport. L’impianto è l’unico esistente in provincia di Savona e rappresenta un richiamo per tutti gli appassionati di questo sport che coinvolge anche molti giovani”.

Il presidente del sodalizio ingauno Andrea Marcinnò ha omaggiato il sindaco a nome di tutti i soci del club ingauno di una targa ricordo della piacevole giornata.