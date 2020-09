Tennis Club Finale, tris di successi in Serie C femminile

Finale Ligure. Domenica 6 settembre è ripartito il tabellone finale dei campionati di Serie C e per i colori del Tennis Club Finale è stata una giornata molto positiva.

Hanno vinto infatti 3 a 0 tutte e tre le squadre femminili. La squadra A e la squadra B si affronteranno domenica prossima per uno scontro fratricida in semifinale, che garantirà dunque ad una delle due la possibilità di giocarsi l’accesso diretto al campionato di Serie B2.

La formazione A ha superato il Park per 3-0 dopo i singoli grazie alla vittoria di Silvia Mocciola, Rebecca Bonello ed Ilaria Cretti.

Ottima prestazione anche per la squadra B grazie al successo 3-0 contro il TC Santa Margherita Ligure; altra grande partita per Ludovica Penna e belle vittorie di Bianca Gramaticopolo e Vittoria Baccino.

La squadra C ha invece espugnato lo Sporting Tre Pini per 4 a 0, garantendosi la permanenza nella categoria nel campionato 2021; decisivi successi in singolo di Ludovica Aspesi, Lucia Gaio e Margherita Tuninetti e del doppio Santini-Gaio.

La squadra maschile del Tennis Club Finale di Serie C ha espugnato per 5 a 1 il campo di Pietra Ligure grazie ai successi in singolare di Amedeo Kalja, Davide Sergo e Giovanni Gramaticopolo. Ininfluente, anche alla luce dei due successi in doppio, la sconfitta di Alessandro Critelli.

Vince la formazione finalese di Serie D2, capitanata da Paolo Baglietto contro il Tennis Club Ceriale, mentre pareggia la formazione dei giovani, 2 a 2 sul campo dell’Armesi. Sconfitte invece le compagini maschili di Serie D4, ma c’è da segnalare l’esordio di Lorenzo Scalia in una competizione agonistica per il circolo.

Sempre in Serie D4 Costanza Bartolini, Betta Morelli, Anna Mirto e Cristina Critelli vincono e coronano una giornata storica: le ragazze hanno ottenuto il loro primo successo in una gara a squadre.