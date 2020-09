Tennis Club Finale, la squadra femminile è promossa in Serie B

Finale Ligure. Dopo averla sfiorata per diversi anni, è arrivato finalmente il giorno della promozione in Serie B per la squadra femminile del Tennis Club Finale, che era la grande favorita del campionato di Serie C 2020 ed ha mantenuto le aspettative.

Un obiettivo raggiunto con una formazione composta da Ilaria Cretti (2.5), Rebecca Bonello (2.5) e Micol Severi (2.5), ragazze cresciute nel circolo finalese, e Silvia Mocciola (2.5), che da sei anni gioca e lavora come maestra al Tc Finale. Il capitano Paolo Baglietto ha condotto la nave in porto e dal prossimo anno sarà Serie B.

Per un circolo che come quello finalese, che fa del lavoro con il settore giovanile il suo fiore all’occhiello, è arrivato un risultato strepitoso anche dalla finali di macroarea, alle quali aveva qualificato cinque formazioni.

A Milano l’Under 12 maschile ha vinto per 2 a 1 contro i piemontesi del Verde Lauro e si prepara alle final eight di Roma della prossima settimana. Dopo la sconfitta di Lorenzo Sola nel primo singolare, Federico Pugliese domina la sua partita ed in coppia con Lorenzo conquista una qualificazione strameritata.

Nell’Under 14 femminile, a Valenza, vincono entrambi i singolari in due set Ludovica Penna e Lucia Gaio, che battono il Tc Bonacossa Milano e si preparano così ad affrontare le loro finali scudetto nelle Marche a partire da venerdì.

La terza squadra qualificata è la formazione Under 12 femminile, che ha lottato e sofferto fino all’ultimo quindici per superare il Tc Genova nella finale di Loano. Daniela Gramaticopolo ha giocato un grande incontro in singolare imponendosi 63 62 e pareggiando il conto dopo la sconfitta di Carola Pessina. C’è stato poi bisogno di un grande doppio in coppia con la cugina Victoria Gramaticopolo, strepitosa, conclusosi 61 76 per strappare il pass per le finali nazionali.

Avendo tutti i maestri impegnati nelle trasferte più distanti da Finale Ligure, è stata una grande emozione vedere un’altra ragazza cresciuta fin da bambina sui campi finalesi, Bianca Gramaticopolo, capitanare con trasporto e personalità questa giovane formazione e portarla ad un grande risultato; gran parte del successo è stato farina del suo sacco.

Un’ultima menzione va infine fatta per l’unica formazione che è stata sconfitta in finale, la squadra Under 16 di Carlotta Vivaldi, Ludovica Aspesi ed Emma Finocchio. Dopo il bellissimo successo contro pronostico sulla Stampa Sporting, ha poi subito una battuta d’arresto al doppio di spareggio contro il Tc Piazzano. Dopo la vittoria di Carlotta contro una 2,6 e la sconfitta tiratissima di Ludovica contro una 2,7, il team finalese ha ceduto 75 62 nel doppio decisivo. Resta la consolazione di aver onorato nel migliore dei modi l’impegno: le ragazze hanno messo sul campo tutto ciò che avevano e creato difficoltà ad una squadra che sicuramente sulla carta era più attrezzata per proseguire nel cammino.

Il Tennis Club Finale, in questa stagione, può vantare la conquista di cinque titoli individuali ai campionati regionali giovanili, con undici ragazzi direttamente in tabellone ai campionati italiani giovanili individuali, dei quali cinque in grado di raggiungere gli ottavi di finale ed uno i quarti di finale. Inoltre, cinque squadre qualificate alla fase di macroarea dopo aver vinto in Liguria.

Il prossimo weekend, per le tre squadre finalesi, ci sarà l’ultimo atto di una stagione giovanile “infinita”, con l’obiettivo di fare risultati nelle impegnative finali nazionali.