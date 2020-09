Tappa a Varazze di “WhyBio on the road”

WhyBio farà tappa a Varazze il prossimo 26 e 27 settembre con l’edizione “WhyBio on the road”, presente ormai da cinque anni con gli appuntamenti estivi.

Location d’eccezione per questo appuntamento sarà il Parco del Boschetto che, nelle giornate di sabato e domenica (Dalle ore 10 alle 20), ospiterà stand del settore salute e benessere con un occhio particolare per le eccellenze enogastronomiche del territorio create con tanta passione da piccoli operatori del settore.

Un ricco programma farà da cornice all’esposizione dove non mancheranno momenti di intrattenimento come “Voci di cristallo” con le campane di cristallo di Isabella Cambiganu, workshop “metodo Celestino”, incontri per bambini e ragazzi e performances con artisti che dipingeranno dal vivo anche con colori naturali (vino, propoli, zafferano…).

Per trascorrere un weekend diverso, immerso nel verde della natura e dove scoprire tanti ottimi prodotti e servizi, invitiamo tutti a questo appuntamento nel Parco del Boschetto – zona S. Nazario – Varazze, con ingresso libero.

“Siamo felici di portare questo format sempre molto seguito a Varazze, un centro turistico sempre molto apprezzato da molto pubblico ma, soprattutto, una bellissima condivisione anche con tutti gli operatori del luogo che pensiamo potranno sicuramente soddisfare i momenti di “ristoro” degli ospiti della manifestazione” sottolineano gli organizzatori che, in collaborazione con il Comune, cureranno l’iniziativa.