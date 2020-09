Tappa a Testico questa sera per Jan Casella (Lista Sansa Presidente)

Testico. Tappa collinare, questa sera, per il tour di Jan Casella (Lista civica Sansa Presidente) nel ponente savonese. Alle 19, il candidato alle elezioni regionali incontrerà gli abitanti di Testico all’Osteria du Bacan. Alla chiacchierata coi residenti parteciperà anche il sindaco Lucia Moscato.

“Siamo contenti che il primo cittadino abbia accettato il nostro invito a partecipare a questa iniziativa, – commenta Jan Casella. – Gli amministratori dell’entroterra vanno premiati per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il loro compito. Spesso i piccoli comuni si ritrovano a gestire situazioni complesse con poche risorse e pochissimo personale. La passione dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri per il loro territorio è encomiabile: le istituzioni devono premiare chi decide di vivere e lavorare nell’entroterra”.

Jan Casella ha scelto proprio Testico, nell’estate del 2019, come set per il video della canzone “Testico e Nuvole” del duo musicale “Santi Pollastri”, in cui canta con l’amico Gianluca Guardone (leggi qui). Il videoclip ha visto l’amichevole partecipazione del comico televisivo Dario Vergassola nei panni del barista.

“Sono legato affettivamente a questo paese e ai suoi abitanti, che lottano quotidianamente per mantenerlo vivo”, spiega Jan Casella.