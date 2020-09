Swimtheisland, attesi duemila partecipanti per la decima edizione

Spotorno. Dieci anni di nuoto in acque libere, caratterizzati dal perfetto sodalizio tra passione sportiva, tutela dell’ambiente marino e valorizzazione di un territorio unico nel suo genere. Una storia che sabato 3 e domenica 4 ottobre sarà nuovamente celebrata nel Golfo dell’Isola, nel pieno rispetto delle linee guida previste per la contingente situazione epidemiologica, con Swimtheisland, tra i più prestigiosi e partecipati eventi europei dedicati alla disciplina.

La collaborazione tra il title sponsor Jaked e TriO Events, sostenuta dalla forte partnership con i Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli, Vezzi Portio e con l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, si rinnova in questa decima edizione promossa con il supporto della Società Nazionale Salvamento, della Lega Navale Italiana Spotorno e della Asd Olimpia Sub. Una task force che sta operando in assoluta sinergia per lo svolgimento della due giorni secondo le norme anti-Covid definite, ma sempre all’insegna dello spettacolo e del divertimento per i duemila nuotatori pronti a mettersi in gioco.

Dopo l’atteso ritorno sulla start line con le ottocento presenze di Swimtheisland Sirmione, il tradizionale appuntamento ligure sarà ospitato per la prima volta dai Bagni Bahia Blanca di Spotorno con un programma necessariamente ridotto, arricchito, però, dalla nuova e suggestiva Sunrise Swim. Su http://swimtheisland.com sarà possibile iscriversi alle gare sulle diverse distanze fino al 28 settembre.

Sabato 3 ottobre si svolgeranno, dalle ore 14, la Family Team Event (800 metri), aperta a squadre miste composte da due o tre membri, e dalle ore 15 la Sprint Challenge (800 metri), strutturata in un turno di qualificazione e una finale con accesso ai primi cinque classificati di ogni batteria e ai migliori dieci tempi dei non qualificati diretti. Alle ore 17 la giornata si concluderà in spiaggia con le premiazioni.

La giornata di domenica 4 ottobre avrà inizio all’alba con l’emozionante Sunrise Swim (1.100 metri), una nuotata non agonistica accompagnata dall’indescrivibile paesaggio del Golfo dell’Isola al sorgere del sole, seguita da una gustosa colazione per reintegrare le energie. Spazio poi alle immancabili competizioni della manifestazione, aperte sia ai tesserati che agli amatori, i cui percorsi saranno identificati da boe con partenze in modalità rolling start.

Si comincerà alle ore 10 dalla Short Swim (1.800 metri), il cui tracciato lambirà l’isola di Bergeggi, per proseguire alle ore 12 con la Classic Swim (3.500 metri), che impegnerà i nuotatori in un attraversamento del Golfo dell’Isola, doppiando gli scogli dei Predani fino al rientro con un giro completo dell’isola di Bergeggi.

Maggiore difficoltà nella Long Swim (6.000 metri): dalle ore 13,45 gli atleti dovranno effettuare, bracciata dopo bracciata, un primo giro sul percorso della Classic Swim e un secondo giro con ulteriore periplo dell’isola di Bergeggi. Le premiazioni, in programma alle ore 17, vedranno protagonisti anche i vincitori della Combined Swim (1.800 più 6.000 metri), sfida combinata di Short (1.800 metri) e Long (6.000 metri), la cui classifica verrà stilata sulla somma dei relativi tempi.

“Come avvenuto a settembre con Swimtheisland Sirmione – dichiara Max Rovatti di TriO Events – stiamo lavorando con tutti gli enti competenti affinché la manifestazione possa svolgersi in totale sicurezza. Proprio in questo momento di particolare difficoltà abbiamo voluto ampliare il coinvolgimento degli operatori territoriali con la nuova partenza dai Bagni Bahia Blanca di Spotorno. La situazione nazionale ci ha costretto a rivedere la programmazione, con la sospensione della staffetta MWM, delle gare rivolte ai kids e degli incontri di Friday for our Sea. Ma promettiamo fin d’ora che i doverosi festeggiamenti per questo storico decimo anniversario sono solo rimandati al 2021”.