Supplenze a scuola, pubblicate le nuove graduatorie provinciali

Savona. Sono state rese note nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); l’aggiornamento è avvenuto sulla pagina delle news dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Ufficio III – Ambito territoriale di Savona, a questo link. Nei prossimi giorni gli istituti inizieranno quindi ad attingere a questa graduatoria per completare i loro organici, un compito che quest’anno potrebbe essere più complesso e articolato del solito.

Le graduatorie provinciali per le supplenze definitive, valide per il territorio della provincia di Savona, riguardano posto comune e sostegno del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I° e II° grado e personale educativo e sono valide per il biennio 20/21 e 21/22. Spetta ora ai dirigenti scolastici dei singoli istituti, in base alle risultanze delle GPS, compilare le graduatorie di istituto: ciascun docente, infatti, poteva scegliere fino a venti scuole della provincia per ciascuna classe di insegnamento.

Le graduatorie, che sono definitive, sono state compilate durante l’estate sulla base delle richieste e delle informazioni inserite dai docenti stessi attraverso il portale di Istanze on line. Mentre un buon numero di docenti ha iniziato oggi il proprio anno scolastico e nel corso dei prossimi giorni gli istituti convocheranno il primo Collegio docenti, ancora numerose sono le cattedre scoperte. Sarà tramite queste graduatorie che avverranno quindi le convocazioni, che riguarderanno sia le nomine fino al 30 giugno, sia quelle fino al 31 agosto. Saranno poi i singolki istituti, invece, a gestire le chiamate per le supplenze più brevi, compresi malattie e congedi durante l’anno.

Questa procedura di chiamata dovrebbe concludersi, secondo il calendario del Miur, entro il 14 settembre, in modo da far partire gli istituti a regime fin dal primo giorno.

Le medesime graduatorie, poi, saranno utilizzate nel caso si renda necessario potenziare l’organico in seguito a una nuova emergenza COVID. Per tutti coloro che sono in graduatoria, quindi, sarà importante in questi giorni monitorare sia la propria casella di posta, sia il sito dell’Ufficio scolastico territoriale.