Studente di Cairo Montenotte positivo: compagni e insegnanti in quarantena

Cairo Montenotte. L’Asl2 segnala che nell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte uno studente del 2013 è risultato positivo al Covid.

Sono già state messe in atto tutte le misure previste come da indicazione della Regione. La ASL opera in sinergia con la scuola tramite la referente covid e la dirigente scolastica.

“I compagni (19 ragazzi) e gli insegnanti rimarranno in quarantena fino al 30/9 ed eseguiranno tampone solo se diventeranno sintomatici” comunicano dall’Asl.

Aggiornamenti in corso.