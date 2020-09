Stadio Corrent e campetto dei Gaggioni affidati per 5 anni all’Olimpia Carcarese

Carcare. Assegnata all’Olimpia Carcarese la gestione concessionaria del campo sportivo Candido Corrent. La convezione prevede una durata di cinque anni, novità rispetto al passato, così come l’aggiunta nel bando della gestione del campetto di via Gaggioni.

“Nell’ultimo decennio le convenzioni sono sempre state annuali, questa volta, invece, abbiamo optato per una durata di cinque anni, in quanto siamo convinti che la società abbia le credenziali per poter gestire a lungo termine il campo sportivo – spiega l’assessore allo sport Giorgia Ugdonne – Ci sono progettualità molto interessanti da sviluppare, proprio su questo noi vogliamo puntare, sul proiettarci in avanti e guardare al futuro, dando fiducia alla nuova dirigenza che ha dimostrato di avere ottime idee in grado di coinvolgere l’intera comunità”.

“In questo senso, abbiamo inserito all’interno del bando anche il campetto di via Gaggioni, una struttura che verrà gestita dall’Olimpia Carcarese per conto della comunità cittadina. L’organizzazione delle ore sarà competenza della società biancorossa, ma il campo resterà a disposizione delle scuole e del Comune per varie iniziative”. Tra le novità anche la volontà di riqualificare la struttura e di sostituire il manto sintetico del Candido Corrent, lavori per cui si attendono finanziamenti, ma che potrebbero iniziare già la prossima estate.

Fiducia rimarcata anche dal sindaco De Vecchi: “Abbiamo subito condiviso la mentalità inclusiva che ci ha dimostrato l’Olimpia Carcarese, la cui volontà è quella di avvicinarsi alle scuole, ai giovani, coinvolgere le famiglie, quindi non concentrarsi soltanto sull’aspetto sportivo ma anche sulla socialità, ne è un esempio la notizia di pochi giorni fa della creazione del circolo ‘La Carcarese è di chi la ama’. Possiamo quasi definire la nostra collaborazione come una sorta di joint venture. L’obiettivo della dirigenza è di avvolgersi intorno alla comunità cittadina e in questo trova il totale appoggio dell’amministrazione comunale che non mancherà di esserci, così come abbiamo sempre fatto per tutte le altre realtà sportive carcaresi”.

Grande soddisfazione anche per il presidente dell’Olimpia Carcarese, l’avv. Dino Vercelli: “La società ed io personalmente siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Una convenzione pluriennale ci consentirà di guardare al futuro, di programmare e realizzare i progetti già messi in evidenza e impostati lo scorso anno. La Carcarese è un bene di tutto il paese esattamente come le strutture che il comune ci ha affidato. Dovremo, quindi, lavorare in quella direzione”.