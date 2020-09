Spotorno, diverbio alla spiaggia dei pescatori: ragazza colpisce anziano con una bottiglia

Spotorno. Una lite, un diverbio accesso finito a colpi di bottiglia: è successo nel pomeriggio di ieri a Spotorno, sul tratto di spiaggia del circolo privato dei pescatori, la società “La Spotornese”.

Tutto ha inizio alle ore 17 circa, quando un membro dell’associazione invita alcuni ragazzi ad allontanarsi dal litorale riservato solo ai soci, i giovani si allontana ma poco dopo due ragazze del gruppo ritornano come se niente fosse, intrufolandosi anche in una baracca del circolo.

A questo punto l’intervento di un socio, un signore 70enne in pensione, ex metronotte, che ha invitato con una certa insistenza le due giovani ad allontanarsi immediatamente. Ne è nato un acceso diverbio, quando ad un certo punto una delle due ragazze ha colpito in testa l’anziano con una bottiglia di vetro che aveva con sè.

Le due si sono poi allontanate ed è scattato l’allarme in seguito alle urla del 70enne, che ha riportato una profonda ferita. Sul posto è prontamente intervenuta una ambulanza e il signore è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono stati chiamati i vigili urbani di Spotorno, che ora stanno indagando sull’accaduto, ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti dopo aver ascoltato il 70enne e altre testimonianze.

Le due giovani, identificate dagli agenti, rischiano ora una denuncia per lesioni aggravate in concorso, ma gli accertamenti della polizia locale sono ancora in corso.