Andora. All’altezza di via San Lazzaro, a Imperia, si è verificata una nuova rottura all’acquedotto del Roja, che ha avuto gravi ripercussioni su tutta la Provincia, anche con allagamenti diffusi. Una problematica che si aggiunge ad un guasto avvenuto precedentemente in Spianata Borgo Peri.

I disagi hanno coinvolto tutto la zona compresa tra San Lorenzo al Mare ed Andora, con problemi di fornitura idrica registrati in diversi punti della provincia, in particolare nel Golfo Dianese.

Foto 2 di 2



Ma Andora, almeno per il momento, “resiste” e non si sono registrate problematiche particolari. È comunque stata attivata un’autobotte in via precauzionale, in particolare per la zona di Rollo, come ha annunciato il sindaco Mauro Demichelis.

“Autobotte della Protezione Civile già a disposizione degli abitanti di Rollo qualora la rottura della conduttura dell’acquedotto di Imperia provocasse un’interruzione della fornitura d’acqua nella borgata. Rivieracqua ha provveduto a collegare l’abitato ai pozzi di Andora, ma siamo pronti ad ogni evenienza”, ha spiegato il primo cittadino.