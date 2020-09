Si perdono sul monte Agnellino, salvati grazie alle coordinate su WhatsApp

Magliolo. Brutta disavventura nella notte per due turisti svizzeri, che si sono persi sul monte Agnellino nell’area sotto la “ferrata degli artisti”.

La coppia, non riuscendo a ritrovare la strada, ha chiamato i soccorsi intorno alle 21.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno dato il via alle ricerche.

I soccorritori si sono mantenuti in contatto con i dispersi tramite telefono. Nonostante le coordinate inviate via WhatsApp dai due turisti svizzeri, la ricerca è durata diverse ore a causa delle difficoltà di movimento in una zona molto impervia: la coppia è stata tratta in salvo intorno a mezzanotte e mezza.