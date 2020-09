Si avvicinano le elezioni: sfilata di big, ma solo del centrodestra

Savona. Si avvicina la data delle elezioni regionali (speriamo di sbarazzarcene presto) e, come sempre accade, scendono in campo i big. Ma non tutti i big.

In questi giorni c’è la sfilata dei grossi calibri del centrodestra (martedì scorso, Matteo Salvini, e oggi, venerdì 4 settembre, Giorgia Meloni), ma latitano quelli del fronte opposto e in particolare del Pd.

I motivi sono facili da comprendere. Gli alleati di Giovanni Toti salgono sul carro del vincitore e tirano la volata alle loro liste, visto che i risultati dei singoli partiti saranno molto importanti.

La Liguria è l’unica regione dove si sia riusciti a varare, dopo tante indecisioni, un accordo tra Pd e 5Stelle: giusto il tempo di perdere. Ovvio quindi che i caporioni si tengano lontani da questo pasticcio, ma suvvia, i vari Orlando e Pinotti, tra l’altro gente perbene e politici preparati, dovranno pur farsi vedere.

Pazienza perdere, ma bisogna farlo con dignità, combattere battaglie sacrosante, come quella della sanità pubblica, e, magari, prepararsi meglio per le Comunali di Savona.