Si avvicina la Granfondo Internazionale

Manca meno di un mese alla Granfondo Internazionale di Alassio che si svolgerà il 18 ottobre richiamando decine di cicloamatori sulla riviera ligure di ponente. Organizzato dal GS Alpi, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, la manifestazione due percorsi diversi: uno da 65 km, l’altro da 106.

Chiara l’intenzione del gruppo organizzatore, ovvero quello di aprire a quante più persone possibile la partecipazione, sia agli agonisti che ai ciclisti meno allenati. A fare da cornice agli atleti sarà un panorama che si snoda fra il blu del mare e il verde dei boschi sui rilievi intorno ad Alassio.

Come da tradizione per questa gara, di pianura ce ne sarà davvero poca. La partenza è prevista per le ore 9:30 da Corso Dante Alighieri ad Alassio. Entrambi i percorsi prevedono l’arrivo in salita al Santuario di Madonna della Guardia, salita che è terreno di allenamento per molti ciclisti che scelgono la Liguria per allenarsi. Dopo l’arrivo si scenderà ad Alassio per il pranzo finale e le premiazioni conclusive.