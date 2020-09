Sessant’anni di vita insieme: Zefferino Mel e Battistina Delfino festeggiano le Nozze di Diamante

Loano. Sessantesimo anniversario di matrimonio per Zefferino Mel e Battistina Delfino, detta Tina, che oggi giovedì 17 settembre 2020 festeggiano le Nozze di Diamante.

“Una storia che parte da lontano quella del nonno Zefferino che, fin da piccolo, durante la guerra, dovette girare gran parte dell’Italia con le colonie del tempo. Approdò per un periodo a Bari per poi trascorrere qualche anno a Tripoli. Dopo 7 anni rincontra i suoi genitori a Loano, dove si ritrova anche con alcuni dei suoi fratelli e sorelle (nove in totale)” racconta il nipote Luca.

“Proprio grazie ad una sorella, Anna, incontra Tina, figlia di contadini storici di Loano, Delfino Battistino e Gimelli Maddalena. Si sposarono il 17 settembre 1960 presso la parrocchia di San Giovanni Battista e dal loro amore nacquero a breve due gemellini, Gabriella e Massimo. Da allora nonno Zefferino fece sempre il muratore e nonna Tina, accudendo e crescendo i suoi bambini, aiutava sua sorella Teresa, sarta di professione. Nel 2018 hanno avuto la fortuna di conoscere anche la loro pronipote Carolina”.

E poi l’augurio di Luca: “Oggi la loro vita li vede festeggiare 60 anni di matrimonio! Tanti auguri cari nonni!”