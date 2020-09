Vado Ligure. Al via il campionato calcistico di Serie D, stagione sportiva 2020/2021. Il Vado, unico club della provincia savonese rimasto in rappresentaza nel torneo interregionale, è stato inserito nel girone A. Il raggruppamento, a venti squadre, è costituito, oltre ad altre altre quattro liguri, da otto compagini piemontesi, da una formazione valdostana e sei lombarde.

L’avversario di battesimo per la prima giornata dei rossoblù è la squadra del paese di Castellanza, provincia di Varese. Fischio d’inizio allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 15.00.

La partita si disputa a porte chiuse, senza pubblico pagante. In adempimento alle restrizioni vigenti. Accesso allo stadio consentito ai soli organi di stampa e dirigenti tesserati.

Gli ospiti, dai colori sociali verde e nero – così come il Vado – vennero promossi dall’Eccellenza due anni fa, nella stagione 2018/2019. L’anno scorso, al momento dell’interruzzione delle competizinioni, occupavano l’undicesima posizione nel girone B di Serie D.

Vado-Castellanzese 1-1 (8′ Pasi – 28′ Chessa “Rig”)

Vado: Luppi, L. Casazza, Gulli, Sampietro, Lala, Tissone, Bacigalupo, Taddei, Valenti, Pasi, Boiga

A disp.: Illiante, A. Casazza, Dagnino, Corsini, Ravera, Chicchiarelli, Barisone, Alberto, Merlino. All. L. Tarabotto

Castellanzese: Cirenei, Marchio, Concina, G Perego, Alushaj, Marcone, Chessa, Negri, Colombo, Fusi, Corti

A disp.: Brusco, Ornaghi, Pedrocchi, Bigotto, Mecca, Bertoletti, A. Perego, Manfrè, Giungo. All. Mazzoleni

Arbitro: Castellano (Nichelino). Assistenti: Cufari e Galasso (Torino)

Note: Giornata soleggiata, fondo sintetico in buone condizioni. Gara senza pubblico. Ammoniti; Alushaj (C). Angoli 1-3.

Cronaca diretta:

La partita comincia con qualche istante di ritardo rispetto all’orario previsto (15.05). Viene inoltre riservato un minuto di raccoglimento.

1′ Avvio sprint del Vado. Battuto il calcio di inizio; Bacigalupo vince un contrasto sulla fascia sinistra e mette sul secondo palo. Boiga, da posizione vantaggiosa, col piede debole manda alto.

2′ Angolo dalla destra. Dalla bandierina Pasi, parabola a uscire. Gulli prende il tempo all’avversario, ma staccando non inquadra la porta.

8′ Gol Vado! Sampietro trova il taglio in verticale di Pasi. Il numero dieci rossoblù riceve nei pressi del limite dell’area, elude l’intervento del difensore lombardo con una finta e buca il portiere Cirenei con un destro rasoterra sul primo palo. 1-0.

15′ Castellanzese pericolosa. Contropiede degli ospiti. Corti si invola in percussione sulla destra. Il suo tiro in diagonale termina un metro a lato.

17′ Gulli, caparbia azione dalla destra; saltati tre uomini, tiro cross insidioso. Cirenei respinge coi pugni.

23′ Ammonito Alushaj (C).

27′ Rigore Castellanzese. Contrasto in area tra Lala e Chessa. L’arbitro opta per la massima punizione.

28′ Gol Castellanzese! A incaricarsi del compito è lo stesso Chessa, che spiazza Luppi dagli undici metri e ristabilisce la parità. 1-1.

30′ Castellanzese nuovamente in attacco. Corner dalla destra. Negri svetta nel cuore dell’area, Luppi sventa abilmente in tuffo.

39′ I locali protestano per un possibile penalty non concesso: trattenuta in area ai danni di Bacigalupo. Episodio parso simile a quello di una decina di minuti fa.

42′ Azione prolungata. Valenti, tiro dai venti metri. Alto.

45′ Fine primo tempo: Vado-Castellanzese 1-1.