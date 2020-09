Albenga. Sabato scorso, all’interno della settimana “Ripartiamo dalla gentilezza” del Comune di Albenga, l’associazione “Prendiamoci per mano” APS Progetto Parkinson di Albenga ha presentato il progetto “MettiamocilafacciaPark”.

Questo progetto è nato per dare visibilità e sensibilizzare i malati, i loro famigliari e tutta la cittadinanza riguardo alla malattia di Parkinson. La campagna viene svolta per fare “conoscere” questa malattia, erroneamente ritenuta la malattia degli anziani ma che in realtà colpisce anche persone di età giovanile.

La sensibilizzazione riguarda anche il riconoscimento di sintomi che possono portare ad una diagnosi precoce del parkinson, e porre un argine alle prime avvisaglie.

La manifestazione ha previsto, in scaletta, la presentazione del libro “DestinoAzione” di Valeria Bastoncelli, giovane parkinsoniana pisana di 46 anni che, tramite le sue scritture, vuole dare un messaggio di speranza e di coraggio.

Durante la giornata, Carla Migliardi ha interpretato alcuni brani del libro e sui temi della diagnosi, dell’accettazione della malattia e dell’importanza di far rete sono intervenuti il giornalista Stefano Pezzini, Caterina Damonte e Riccardo Badino, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione Prendiamoci Per Mano.

È stato inoltre proiettato un breve video frutto di un progetto fotografico del fotografo Vittorio Andreetta (in arte Vic Parky) dove i malati parkinsoniani con i loro caregiver, medici e terapisti hanno posato su un set fotografico per invogliare chi è affetto dalla malattia a metterla a nudo e affrontarla con orgoglio “mettendoci la faccia”.

“Si ringrazia l’Amministrazione Comunale che ha testimoniato la propria presenza al fianco della Associazione Prendiamoci per mano, il professor Lorenzo Rossi, che ha curato la parte grafica dell’associazione e il gruppo Modellismo DLF Albenga con la famiglia Costa per il sostegno dato alla nostra associazione”, hanno dichiarato da “Prendiamoci per mano”.