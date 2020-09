Selezione nuovi autisti in TPL Linea: corso di formazione della Fit-Cisl

Savona. La Fit-Cisl, in un momento di grossa difficoltà occupazionale della nostra provincia che sta continuando a colpire tutte le aziende del Territorio partendo da quelle portuali, dove la maggior parte hanno chiesto il prolungamento della Cig di altre 9 settimane, arrivando alle Funivie che non hanno ancora iniziato il ripristino dell’impianto danneggiato circa un’anno fa, presenta un corso di formazione per i partecipanti al nuovo bando di Tpl Linea riservato a nuovi autisti e operatori di esercizio.

Attraverso questo corso cercherà di formare al meglio i partecipanti al corso per poter dare maggiori chance di riuscita: “E’ un importante opportunità di lavoro che ha messo in campo TPl Linea” afferma il sindacato.

Saranno attivi corsi di formazione psico-attitudinali I corsi verranno effettuati da docenti aventi esperienza decennale nella materia. Per l’iscrizione si può inviare una mail con i propri recapiti e contatti al seguente indirizzo fit.savona@cisl.it, oppure contattare la segreteria al numero 3405670253.

I corsi si terranno presso la sede CISL di Savona in via Galleria Aschero 26.