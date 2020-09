Scuole, il sindaco di Pontinvrea: “A Roma confusione totale, rileveremo temperatura prima di salire sugli scuolabus”

Pontinvrea. “In tutta questa confusione sulla riapertura delle scuole e su come si dovranno comportare le famiglie e i bambini, il comune di Pontinvrea prova a rendere più semplice la vita ai genitori e più serena la vita dei bimbi in classe, con l’acquisto di due termo scanner posti all’ingresso per misurare la temperatura ai bimbi e agli insegnanti, e un generatore di ozono per la sanificazione delle aule una volta finite le lezioni”. Lo annuncia il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli.

“Questa iniziativa – polemizza il primo cittadino leghista – serve perché a Roma regna la confusione totale. Proviamo a continuare a dare sicurezza ai bimbi ed alleviare i genitori dal dover misurare la febbre a casa ai bimbi. Inoltre, benché il ministro dei trasporti abbia azzardato a dire che i bimbi sugli scuolabus possono viaggiare tranquilli perché sono come congiunti, noi rileveremo la temperatura anche prima di salire sullo scuolabus”.

“Penso che se invece di dare bonus ad esempio per i monopattini si fosse investito ad esempio sui termo scanner all’ingresso degli istituti scolastici si sarebbe dato un servizio ai cittadini. Purtroppo a Roma il governo pensa più ai rapporti con la Cina che al bene dei suoi figli” ha concluso Camiciottoli.