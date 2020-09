Scuole finalesi, Geremia (Lega): “Mancano professori e personale scolastico”

Finale Ligure. “In questi giorni ho fatto più sopralluoghi nelle scuole di Finale elementari e medie sia come consigliere comunale che come membro del consiglio di istituto. Ad inizio settimana la situazione era ancora piuttosto critica con mobili e banchi da spostare, pulizie da fare e tutta la segnaletica Covid da posizionare”. A parlare, in una nota, è Marinella Geremia, consigliere comunale di minoranza finalese della Lega.

“Con l’aiuto prezioso delle maestre, dei professori, dei bidelli – spiega Geremia -, in sinergia con gli uffici comunali credo però che per quanto riguarda gli interventi strutturali e di adeguamento per l’emergenza sanitaria si possa riuscire con un po’ di sforzo a riaprire la scuola dopo tanti mesi di chiusura. I ragazzi sono stati una delle categorie maggiormente penalizzate dalla pandemia e sarebbe ora di ripartire. Ma oltre a questo problema ce n’è uno ancora forse più importante: la mancanza di professori otre che del personale scolastico”.

“Nelle scuole medie lunedì saranno presenti 18 professori su 34! I genitori rischiano di essere chiamati a metà mattinata per andare a riprendersi figli perché senza insegnante in classe”.

“Il governo non ha messo in condizioni le direzioni didattiche di poter essere pronte !non è stato in grado di garantire il ritorno a scuola dei nostri figli. Se la direzione didattica di Finale lancia questo grido di aiuto il sindaco deve ascoltarlo e prorogare l’inizio delle scuole subito dopo le elezioni.Facciamo tornare a scuola i nostri ragazzi ma in condizioni accettabili.Per questo è importante che ogni operatore del sistema faccia a fondo il proprio dovere con generosità abnegazione e impegno. Qui ce la stiamo mettendo tutta e il Ministro Azzolina che fa?” conclude l’esponente di minoranza finalese.