Scuole e Covid, Toti: “Rete di protezione per alunni e docenti, basta al clima di paura”

Cengio. “Attenzione, prudenza, rispetto delle regole e controlli, ma No ad un clima di paura”. Lo ha detto questa mattina a Cengio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’inaugurazione del nuovo plesso scolastico.

Il governatore ligure è tornato a parlare sul tema dell’inizio dell’anno scolastico ormai alle porte e dell’emergenza sanitaria in Liguria, che preoccupa anche in vista di un ritorno in aula di bambini e ragazzi.

“Credo che la nuova scuola di Cengio, che riunisce in una sola struttura tutti gli alunni, sia un ottimo esempio per tutta la regione, un importante investimento nell’edilizia scolastica che garantisce una offerta formativa di qualità e in piena sicurezza” ha aggiunto.

“Questa inaugurazione rappresenta sicuramente un bel segnale, un buon auspicio ad una settimana dall’inizio delle lezioni. Anche sul fronte del trasporto scolastico tutto è pronto a livello operativo e si è arrivati a linee guida condivise, sia sul fronte delle aziende di trasporto quanto a livello territoriale”.

Quanto alla situazione sanitaria: “Si è attivata una rete di protezione e prevenzione che riguarda tutti gli alunni, i docenti e il personale scolastico: i nostri ragazzi possono finalmente tornare a scuola dopo un periodo di lockdown davvero troppo lungo, tornando a vivere uno dei momenti fondamentali della loro vita a livello educativo e sociale: per questo ribadisco la necessità di mantenere alta la guardia ma evitare paure e allarmismi inutili e dannosi” ha sottolineato ancora Toti.

“La situazione in Liguria è sicuramente tranquilla, gli ospedali sono vuoti: certo, preoccupa il nuovo focolaio a Spezia, ma si stanno attivando tutte le misure preventive e gli strumenti sanitari del caso, previsti dai protocolli, per circoscrivere i contagi” ha concluso il presidente della Regione.