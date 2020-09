Scuole a Savona, minoranze all’attacco: “Giuste le richieste del Comitato, sui lavori di adeguamento ancora silenzio”

Savona. I consiglieri di minoranza a Savona Elisa Di Padova e Marco Ravera all’attacco del sindaco Caprioglio sulla scuola, con riferimento alla rispostaa del primo cittadino savonese alle richieste del Comitato genitori. “Ha ragione il Comitato circa le lacune della politica e i confronti improduttivi” affermano i due esponenti di opposizione.

“Nella sua risposta la nostra sindaco dimentica di raccontare che questa amministrazione ha così a cuore il tema della scuola che la citata commissione consiliare abbiamo dovuto richiederla noi della minoranza visto il silenzio assordante degli ultimi mesi della maggioranza; lei non c’era, ma in quella commissione i suoi consiglieri di maggioranza hanno ribadito di non aver compreso neppure il senso di quella convocazione – tutto registrato, sì, ha ragione su questo la signora sindaco…”.

“Infine, restiamo in attesa, come già richiesto in commissione, della relazione da parte degli assessori competenti circa i lavori effettuati sulle strutture scolastiche con particolare riferimento alle criticità riscontrate per esempio nella struttura di Via Machiavelli – con le risorse giunte dal Ministero” concludono Elisa Di Padova e Marco Ravera.