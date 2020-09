Scuola, il messaggio del nuovo dirigente scolastico di Albenga: “Sogno un ambiente accogliente e sereno”

Ai genitori e agli allievi

A tutto il personale scolastico, Docente e ATA

Alle Istituzioni del territorio.

Solo da pochissimi giorni ho ricevuto, con enorme piacere, l’incarico di Direzione del nostro Istituto.

Entro in una Istituzione Scolastica che assolve un ruolo fondamentale nello sviluppare il futuro dei bambini e ragazzi, nel supporto alle famiglie e a tutta la comunità del territorio di Albenga.

Ho avuto modo di incontrare tutto il Collegio dei Docenti, di cui ho riconosciuto la grande competenza ed attenzione al nostro compito istituzionale. Ho trovato energie ed entusiasmi pronti ad affacciarsi ad un anno scolastico che si preannuncia molto impegnativo.

L’obbiettivo che ci anima è tutelare la salute e l’essere pronti alle evenienze che questo virus ci imporrà, ma soprattutto a svolgere il servizio scolastico avendo al centro la preparazione in termini di competenze dei nostri allievi.

Finalizzeremo il lavoro di preparazione del nuovo anno scolastico sistemando gli ambienti scolastici, aule ed ambienti comuni, lavorando sull’organizzazione dei servizi e sulle metodologie didattiche che ci permettano di operare con professionalità e sicurezza.

Nelle prossime settimane vi comunicheremo attraverso il sito web le notizie relative all’organizzazione, ai protocolli e all’operatività delle prime settimane di scuola.

Il mio ringraziamento immediato va ai Collaboratori del Dirigente che sono già immersi nei compiti per la ripartenza e a tutti i Docenti che stanno collaborando con grande energia.

Ringrazio il Comune di Albenga per la disponibilità dimostrata, certo che insieme riusciremo a garantire le migliori condizioni e servizi necessari per questo anno scolastico così impegnativo.

Il mio sogno, sicuramente condiviso, è che la scuola sia un ambiente accogliente, accattivante, sereno, dove l’apprendimento e il benessere siano la norma. Chiedo l’aiuto di tutti per realizzare questo sogno.

Un caloroso augurio di inizio Anno Scolastico a tutti i Docenti, al personale Amministrativo ed Ausiliario, ai genitori, al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto e a tutti i nostri bambini e ragazzi, al centro del nostro lavoro e del nostro continuo impegno.

Buon Anno Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Massimo Salza