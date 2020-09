Scontro tra tir e motocarro sulla A6, un ferito incastrato tra le lamiere

Altare. Incidente stradale questo pomeriggio sul tratto di A6 tra Savona e Altare, in direzione Torino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verifcato uno scontro tra un motocarro ed un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento: il conducente del motocarro ha avuto la peggio nell’impatto, rimanendo incastrato tra le lamiere dopo l’urto tra i due mezzi.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco, i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il 118. Le condizioni dell’autista sarebbero gravi a seguito del sinistro autostradale: i pompieri sono al lavoro per estrarlo dall’abitacolo e consentire l’azione dei sanitari.

Il tratto di A6 interessato dall’incidente è attualmente bloccato, con il traffico andato in tilt.