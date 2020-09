Scontro tra due moto sulla provinciale a Sassello: elisoccorso in azione

Sassello. Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 334 a Sassello, in località Badani.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 12.00 di oggi, si è verificato uno scontro tra due moto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi due persone sono rimaste ferite, sembra uno dei due conducenti in modo grave a seguito delle ferite e dei traumi riportati nel sinistro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Sassello, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure da parte dei sanitari è previsto il trasporto d’urgenza in ospedale.

Considerata la situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso “Grifo”.

Aggiornamenti in corso